В Москве скончался актер Александр Числов, сообщил в фейсбуке сценарист и драматург Владимир Кожевников.
© Скриншот

"На 55-м году жизни в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве умер от пневмонии актер Александр Числов", — написал Кожевников.

О госпитализации актера стало известно 16 августа.

Числов родился 13 октября 1964 года в Грозном, в 80-х его семья переехала в Москву.

Он получил известность как мастер комического эпизода. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах, в числе его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.

РИА "Новости"
Статьи по теме:

Умер Рутгер Хауэр. В Нидерландах он признан лучшим актером столетия (4)

Голландский и голливудский киноактер Рутгер Хауэр...

Cкончался актер Нодар Мгалоблишвили - граф Калиостро из "Формулы любви" (2)

В Тбилиси в возрасте 87 лет умер актер Нодар...

Знаменитости

Умер актер Александр Числов

В Москве скончался актер Александр Числов, сообщил в...

Виктор Королёв возвращается в Вильнюс: ожидает сенсационный концерт (1)

Концерт ярчайшей звезды российской эстрады Виктора...

A$AP Rocky грабит банки в бабушкином платке. У рэпера вышел безумный клип на песню "Babushka Boi"

Рэпер A$AP Rocky выпустил клип на песню «Babushka Boi». Это видео...

"Старуха": Пугачева напугала сеть жутким видом (фото) (1)

Алла Пугачева 15 апреля 2019 года отпраздновала 70-летие. В...

ФОТО: 65-летняя Любовь Успенская загорает на пляже топлесс (1)

Российская певица Любовь Успенская шокировала своих...

TOP новостей

Инфографика. Как отличаются зарплаты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше

Жители Литвы "на руки" получают больше, чем латыши, но...

Расследование: как Калининградская область продолжает загрязнять Балтийское море, Куршский залив и Неман (39)

Очистные сооружения Калининградской области...

Пострадавший мужчина метался между тремя приемными отделениями: надеюсь вам с этим не придется столкнуться (4)

Молодой мужчина, пострадавший в Паланге , рассказал...

В Литве эмигранты и нежелающие работать граждане используют деньги системы здравоохранения (50)

В социальной сети завязалась дискуссия о системе...

Обещают, что цены снизятся в два раза: сколько будет стоить жилье в Паланге и Ниде в сентябре

Если на booking.com в июле апартаменты за одну ночь в Паланге...