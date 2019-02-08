Умер актер Альберт Финни, сыгравший Эркюля Пуаро

Британский актер является пятикратным номинантом на премию «Оскар». Лауреат трех премий BAFTA, трех премий «Золотой глобус» и «Эмми».
Среди наиболее известных ролей Финни - Эркюль Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“» (1974). Принимал участие в фильмах «Эрин Брокович» и «Крупная рыба».
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