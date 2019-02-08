Британского актера Альберта Финни не стало на 83-м году жизни. О кончине сообщает издание The Guardian. Отмечается, что в 2011 году у Альберта Финии был обнаружен рак почки.
© Jane Bown/The Observer

Британский актер является пятикратным номинантом на премию «Оскар». Лауреат трех премий BAFTA, трех премий «Золотой глобус» и «Эмми».

Среди наиболее известных ролей Финни - Эркюль Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“» (1974). Принимал участие в фильмах «Эрин Брокович» и «Крупная рыба».

MK.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Умер актер Альберт Финни, сыгравший Эркюля Пуаро

Британского актера Альберта Финни не стало на 83-м году...

Владимир Кличко забрал дочь у бывшей невесты и увез в Киев (1)

Украинский боксер Владимир Кличко увез 4-летнюю дочь,...

"Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Reebok выпустил скандальную рекламу (1)

Reеbok Russia представил новую рекламную кампанию, и она...

"Выйдем на поединок, малыш?" Ревва вызвал на бой Конора Макгрегора (2)

Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва...

Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении-2019", Киркоров поможет (4)

ВГТРК назвала представителя России на конкурсе "...

TOP новостей

Китай шокирован обвинениями литовской разведки, называет их абсурдными (11)

Китай в пятницу заявил, что шокирован прозвучавшими из...

Kazimieras Juraitis Kazimieras Juraitis

Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (45)

DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...

Medžiotojas pašovė kolį Hektorą Lapė

Шокирующее поведение охотника: охотился на лис, подстрелил собаку (6)

Живущий в Вильнюсском районе американец Дэниэл...

TOP darbdavio apdovanojimai TOP darbdavio apdovanojimai

В четверг в Вильнюсе наградили лучших работодателей в Литве (4)

7 февраля состоялась церемония награждения лучших...

Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (26)

Пилайте можно смело назвать районов, которые в...