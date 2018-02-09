"Уме Турман оторвало бы голову". Каскадеры прокомментировали аварию с актрисой

На прошлой неделе издание The New York Times выпустило интервью с Умой Турман — в нем актриса, помимо всего прочего, рассказала об инциденте, который произошел на съемках картины "Убить Билла: Фильм 2". Постановщик ленты Квентин Тарантино убедил ее самостоятельно сесть за руль машины для съемки сцены езды по лесной дороге, заверив, что отрезок ровный, машина в полном порядке — и беспокоиться не о чем.
Как вскоре рассказал сам кинематографист, он лично проверял этот участок, чтобы убедиться в этом, однако в какой-то момент было решено поменять местами пункты отправления и назначения, так что Турман нужно было проехать тот же отрезок, но в обратном направлении.
В результате, по словам Тарантино, на пути образовался небольшой поворот, на котором актрису занесло и она врезалась в пальму.
"Колесо впилось мне в живот, мои ноги были зажаты, я чувствовала жуткую боль и думала: "Боже, я никогда не смогу больше ходить", — рассказывала она в интервью. — Я вернулась из больницы в шейном корсете, с сильно поврежденными коленями, с головой, замотанной бинтами и похожей из-за этого на яйцо, с сотрясением мозга".
Турман в течение 15 лет пыталась добиться от студии Miramax и ее главы продюсера Харви Вайнштейна того, чтобы получить запись этого дубля, однако все время получала отказ. Недавно Турман обратилась за помощью к Тарантино, который нашел эту пленку и передал Уме, — впервые ролик был опубликован в материале The New York Times. Звезда "Криминального чтива" и "Убить Билла" сообщила, что гордится режиссером, который спустя столько лет решил поступить правильно и помочь ей в получении записи аварии.
На этих кадрах видно, что в момент аварии голову актрисы отбросило назад, так как в машине не было подголовников и ремней безопасности. Ряд голливудских каскадеров после просмотра ролика вынесли свои оценки произошедшего на съемочной площадке.
"Ситуация в том виде, в котором она была описана, выглядит как трюк (Тарантино рассказывал, что никому из съемочной группы не приходило в голову классифировать это как трюк) и является прямым нарушением техники безопасности", — цитирует The Hollywood Reporter представителя Гильдии киноактеров США и Американской федерации актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) — Турман является членом этой организации.
"Для обеспечения корректной и безопасной работы только каскадеры-профессионалы должны выполнять трюки, причем исключительно под руководством постановщика", — добавил представитель SAG-AFTRA.
Издание отмечает, что SAG-AFTRA не может беспрерывно мониторить все происходящее даже в США, не говоря уже о всем мире, поэтому при попадании в подобные ситуации актерам стоит обращаться в организацию по горячей телефонной линии.
Каскадер и постановщик трюков с многолетним стажем Энди Армстронг отмечает, что все могло закончится гораздо хуже.
"Случившееся — ужасно, — заявил он. — Она могла умереть в результате отсечения головы. Это была безответственность высочайшего уровня".
За безопасность Турман на съемочной площадке отвечали продюсеры, Тарантино и постановщик трюков Кит Адамс.
Лоуренс Бендер, продюсировавший "Убить Билла" и напрямую обвиненный актрисой, выразил глубокие сожаления в связи с тем, какую физическую и эмоциональную боль она испытала в течение всех лет посте инцидента. Он добавил, что для него важна безопасность профессионалов, работающих на проектах, которые он продюсирует, и он никогда ничего не скрывал ни от Турман, ни от кого-либо еще.
Кроме этого, отмечает THR, ответственность за безопасность на съемках несет и первый помощник режиссера, однако только в случае с фильмами, который снимаются под юрисдикцией Гильдии режиссеров Америки.
На момент производства "Убить Билла" Тарантино еще не был членом Гильдии.
Так как съемки происходили в Мексике, юридически ни одна организация не могла обеспечивать безопасность на площадке.
Как сообщил Армстронг, Адамс мог бы вмешаться в происходящее, однако в тот день ему сказали, что его присутствие на площадке не обязательно, и он остался в отеле. Также Армстронг назвал абсурдным заявление Тарантино о том, что поворот возник только при изменении вектора движения автомобиля.
По словам другой профессиональной каскадерши Мелиссы Стаббс, Турман вообще не обязана была сама отказываться и настаивать на своем решении. "Вот почему вам нужны опытные постановщики трюков", — заключила она.
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