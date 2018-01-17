Украина внесла Михалкова и Басту в черный список

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович (более известен под псевдонимом Баста), Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука.
На сайте ведомства отмечается, что теперь в списке числятся 118 лиц, угрожающих нацбезопасности. Им запрещен въезд на территорию страны.
Михалков, комментируя попадание в черный список Украины, заявил, что гордится этим. "Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю - именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, - я могу только этим гордиться", - заявил он.
Напомним, в конце ноября на Украине вступил в силу закон, регулирующий гастроли артистов из РФ. Согласно документу, организаторы гастролей должны подготовить запрос в Службу безопасности Украины. Спецслужба должна в течение 10 дней рассмотреть запрос и принять решение, может ли артист выступать на Украине. В случае неуведомления СБУ или предоставления неполной информации организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.
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