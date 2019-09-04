Специалисты несколько лет работали над созданием ее реалистичной голограммы.
Whitney Houston
© Scanpix

Почитатели творчества Уитни Хьюстон в 2020 году смогут отправиться на концерт певицы. Специалисты несколько лет работали над созданием ее реалистичной голограммы. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что голограмма пока отправится в турне по Великобритании. Организовывает гастроли компания Base Entertainment, которая уже работала над созданием виртуального Роя Орбисона, а также Эми Уайнхаус.

Статьи по теме:
Сестра Уитни Хьюстон прокомментировала обвинения в насилии над певицей
Уитни Хьюстон в детстве пережила сексуальное насилие  (1)

Вице-президент компании Primary Wave, специализирующейся на издании музыки, Сет Фабер рассказал, что тур Уитни Хьюстон станет невероятным зрелищем. По его словам, ушло много усилий, чтобы сделать шоу максимально достоверным.

Ранее о проведении подобного концерта с голограммой Хьюстон стало известно в 2015 году. Спонсировать этот проект взялся миллиардер Алки Дэвид.

В мае 2016 года американская певица Кристина Агилера исполнила на одной сцене с голограммой Хьюстон легендарную песню I will always love you.

Уитни Хьюстон не стало 11 февраля 2012 года. Певицу нашли в бессознательном состоянии в ванной гостиничного номера Beverly Hilton. Это произошло накануне церемонии вручения премии "Грэмми". 9 августа ей могло бы исполниться 56 лет.

Бублик
Статьи по теме:

ВИДЕО: Вышел трейлер фильма о жизни и смерти дочери Уитни Хьюстон

Телеканал TV One представил трейлер выходящего в октябре...

Знаменитости

Лепс перенёс две операции

Известный российский певец Григорий Лепс перенёс две...

Уитни Хьюстон даст гастроли в 2020 году: певицу "оживят" на сцене

Специалисты несколько лет работали над созданием ее...

ФОТО: Похудевшая Нюша показала фигуру в мини-шортах

Фанаты восхитились снимком.

Волочкова без лифчика пришла к дочери в школу (6)

43-летняя российская балерина, танцовщица и...

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Александр Розенбаум впервые прокомментировал...

TOP новостей

"Между государством и школой – пропасть": Клайпедский учитель математики рассказал, чем живет среднее образование (2)

В клайпедской гимназии с русским языком обучения...

Самая странная профессия в Литве: разбогатеть можно в одночасье (2)

Лето в Литве уже завершилось, но к морю все равно стоит...

Самые влиятельные в Литве 2019: окончательный список (12)

Пятый год подряд портал DELFI проводил исследование,...

Президент Литвы переедет в Турнишкес только после обновления резиденции (2)

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает переехать в...

Специалисты рассказали, как выяснить, адекватны ли цены на жилье в Литве (1)

Компания Resolution представила индекс надежности цен на...