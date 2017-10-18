Уильям и Кейт объявили, что ждут третьего ребенка в апреле

Впервые представители принца Уильяма и Кейт сообщили о том, что герцогиня Кембриджская беременна, 4 сентября - также на странице Кенсингтонского дворца в "Твиттере".
То сообщение вызвало некоторое замешательство в обществе, поскольку обычно за ним сразу же следует сообщение о том, когда ожидается появление ребенка на свет. Но в сентябрьском заявлении о сроках ничего сказано не было, что заставило энтузиастов взяться за календари.
Обычно родители предпочитают повременить с объявлением о беременности до конца ее первого триместра. Но так как супруги и раньше, когда Кейт ждала двух первых своих детей - принца Джорджа и принцессы Шарлотты - торопились поделиться радостной новостью вопреки заведенным традициям, многие предположили, что и на этот раз они не станут дожидаться двенадцатой недели.
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 17, 2017
И оказались правы. Теперь несложно подсчитать, что, впервые сообщив публике о том, что она ждет третьего ребенка, Кейт была между шестой и седьмой неделями беременности. Возможно, открыться раньше времени на этот раз ее вынудили обстоятельства: необходимо было как-то прокомментировать сообщения о ее недомогании, из-за которых она отменила ряд встреч.
Герцогиня Кембриджская и во время предыдущих беременностей страдала приступами тошноты, так что особой тревоги ее плохое самочувствие не вызывает.
Общественность едва успела разобраться со сроками появления младенца на свет, а букмекеры уже принимают ставки на будущее имя. Пока с большим отрывом лидирует Элис - ставки принимаются с коэффициентом 7 к 1, далее следуют Виктория (10 к 1) и Артур (12 к 1).
Ребенок станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, нет сомнений, что внимание британской публики и СМИ будет приковано к этому событию.
Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, прокомментировал новость о рождении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!"
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