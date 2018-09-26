Уилл Смит в честь 50-летия на спор прыгнул из вертолета в Гранд-Каньоне

Право наблюдать за прыжком Смита было разыграно в лотерею, средства от которой актер направил на благотворительные образовательные программы в бедных странах. Прыжок был челленджем ютьюб-канала Yes Theory — его авторы подталкивают людей к преодолению своих страхов. К трюку Смит и блогеры готовились около полугода.
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