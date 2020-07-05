Напомним, что Уилл Смит со своей первой женой Шири Зампино прожил три года и развелся в декабря 1995 года. Он этого брака у него есть сын Уиллард Кристофер Смит III. Спустя два года актер и женился на своей давней подруге Джаде Пинкетт. В браке с ней у Смита родились сын Джейден Смит (8 июля 1998 год) и дочь Уиллоу Смит (31 октября 2000 год). С дочкой он появился в картине «Я — легенда», а с сыном — в фильме «В погоне за счастьем» и «После нашей эры».

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Джейден в свое время познакомил певца Аугуста Алеина со своей матерью и у него с Джадой произошли романтические отношения. Об это Аугуст сам рассказал западной прессе. По его словам, он встречался с Джадой с 2015 году и Уилл Смит лично благословил их отношения.

Аугуст также отметил, что заранее предупредил Уилла и Джаду, что намерен обо всем рассказать прессе.

Впрочем, когда журналисты задали вопрос представителям семьи Смит, то те опровергли наличия любовника у Джады Пинкетт.

Напомним, что Джада Пинкетт снялась более чем в 20 фильмах в различных жанрах, в том числе «Крик 2», «Али», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция»