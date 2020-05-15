По словам Чумакова, Чернышев оказался «очень осторожным человеком». Недавно он встречался с учеными и рассказал, что у Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому пока стоит повременить с вирусной терапией.

«Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим», - сказал Чумаков, его цитирует KP.RU.

Профессор добавил, что очень хорошо понимает его осторожность. Врачи не собираются уговаривать ни Заворотнюк, ни ее родных на прохождение этой терапии, так как это рискованное решение они должны принять сами, подчеркнул он.

При этом Чумаков отметил, что лабораторные исследования клеток опухоли Заворотнюк на чувствительность к тем или иным вирусам дают обнадеживающие результаты.

«Клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли - они размножаются и мы можем их наработать сколько угодно», - сказал профессор.

На основе этих клеток также можно создать вакцину против болезни. Для этого сначала вирус нужно внедрить в клетки, а затем ввести их в организм актрисы, после чего они начнут стимулировать выработку у нее противоопухолевого иммунитета.

Идея лечения болезни Анастасии Заворотнюк с помощью вирусов впервые была озвучена на совещании по развитию генетических технологий у президента Владимира Путина. Директор ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Российской академии наук» Александр Макаров сообщил, что родственники Заворотнюк передали институту клетки ее опухоли, и специалисты уже определились с вирусами, которые будут использовать для уничтожения глиобластомы.