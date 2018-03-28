Ученые в Индии сняли на видео "курящую" слониху

Экспертов в области дикой природы по всему миру озадачило видео, на котором самка индийского слона выпускает изо рта что-то, похожее на дым.

Действие происходит в национальном парке Нагарахол в индийском штате Карнатака. 48-секундное видео снял ученый Винай Кумар из Общества охраны дикой природы еще в апреле 2016 года.

Кумар сказал Би-би-си, что до сих пор не публиковал ролик, поскольку "не осознавал его значимости".

"Это первая известная видеозапись, демонстрирующая подобное поведение дикого слона, и она вызвала недоумение у ученых", - говорится в заявлении Общества охраны дикой природы.

Как рассказал Кумар, в тот день специалисты Общества охраны дикой природы приехали в лес рано утром, чтобы проверить камеры, установленные для наблюдения за тиграми.

Примерно в 50 метрах Кумар заметил слониху, изо рта которой как будто выходил дым, и начал ее снимать.

"Это выглядело так, будто слониха курит - она подносила хобот ко рту, а потом выдыхала клубы дыма", - рассказал Кумар.

Биолог Варун Госвами, который изучал видео, считает, что, скорее всего, слониха поедала горелую древесину - съедала древесные угли, а от пепла, который также попадался в хобот, избавлялась таким необычным образом.

"Древесный уголь обладает хорошо признанными токсиновыводящими свойствами, и хотя в нем не содержится большого количества питательных веществ, он может привлекать диких животных благодаря своей лекарственной ценности", - объяснил ученый.

"Кроме того, древесный уголь может служить слабительным средством, что также может быть полезно для животных, которые потребляют его после лесных пожаров, ударов молний или пала травы", - добавил Госвами.

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