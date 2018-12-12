Отмечается, что в бондиане 109 раз показывали выпивающего агента. Получается, что в среднем он употребляет спиртное 4,5 раза за фильм.
Шпион побил рекорд в картине "Квант милосердия", выпущенной в 2008 году. Там персонаж Дэниела Крейга употребил 24 единицы алкоголя, что равняется 240 миллилитрам чистого этанола. Исследователи отметили, что такое количество выпитого должно привести к потенциально смертельному уровню алкоголя в крови.
Ученые также раскритиковали службу внешнеполитической разведки Великобритании MI6 за то, что Бонд испытывает высокий уровень стресса на работе. По их мнению, алкоголизм толкает агента на опасные поступки, драки и скоростное вождение.
В августе стало известно, что актер Дэниел Крэйг и продюсер Барбара Брокколи решили убить Джеймса Бонда в новом фильме. Это могло стать причиной разногласий с кинематографистом Дэнни Бойлом, который покинул режиссерское кресло и назвал идею убийства персонажа смехотворной.
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