Участники "Вечернего Урганта" вслед за чиновниками устроили вечеринку под песню Надежды Кадышевой

Героями оригинального ролика, который выложил телеграм-канал Baza, были бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и бывшая глава протокола главы правительства Марина Ентальцева (когда был снят ролик, неизвестно). Они также пели «Ах, судьба моя, судьба», однако пили не за юмористическое, а за аграрное лобби.