Участники "Вечернего Урганта" вслед за чиновниками устроили вечеринку под песню Надежды Кадышевой

14 февраля в эфире «Вечернего Урганта» показали пародию на видео с вечеринки российских чиновников в частном самолете, которое было опубликовано на этой неделе. В прологе выпуска ведущий Иван Ургант, сценарист Александр Гудков и репортер Алла Михеева пьют за «юмористическое лобби» под песню «Ах, судьба моя, судьба» в исполнении Надежды Кадышевой.
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Героями оригинального ролика, который выложил телеграм-канал Baza, были бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и бывшая глава протокола главы правительства Марина Ентальцева (когда был снят ролик, неизвестно). Они также пели «Ах, судьба моя, судьба», однако пили не за юмористическое, а за аграрное лобби.

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