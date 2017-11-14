Участник “Дома-2” признался в сильных чувствах к Ольге Бузовой

Некоторые фолловеры уже дают ему советы, как произвести впечатление на Ольгу, а другие считают, что у парня нет шансов. В одном из выпусков программы молодой человек даже признался знаменитости в своих чувствах. По его словам, Оля — особенная девушка. Гриценко настаивает, что хочет быть только с Бузовой, а на других участниц телестройки не обращает внимания.

“Я авантюрист и мечтатель, поэтому считаю, что шанс добиться Бузову у меня есть. Конечно, пусть во всей стране в этот шанс верю только я, но если бы я так не считал, то смысл мне тогда вообще начинать всю эту историю? Это было бы как минимум глупо”, — признался Рома.

Ольга не раз отмечала, что у нее достаточно высокие требования к мужчинам. Она хочет чувствовать себя в безопасности рядом с потенциальным избранником. Рома отмечает, что если Бузова ответит ему взаимностью, он сделает все возможное, чтобы не разочаровать ее.

A post shared by Роман Гриценко (@romangritsenko13) on Nov 11, 2017 at 4:48am PST

“Я как мужчина должен развиваться и стараться расти, чтобы ей соответствовать. Потому что понятно, что в том статусе, в котором я сейчас нахожусь, шансов маловато. Буду стараться развиваться, работать. Я заявил о своей симпатии, а дальше будет, что будет… Она мне на лобном сказала: “Я тебе не верю”. Вот сейчас я буду делать все, чтобы это доверие восстановить”, — поделился Гриценко с порталом .

Как рассказал Роман, ранее он испытывал к девушкам лишь страсть и интерес, но никогда не влюблялся. Однако рядом с Ольгой он чувствует себя иначе. В беседе с порталом “Dom2Life” Гриценко попробовал описать свои эмоции.

“Это состояние для меня необычно, потому что я никогда не смущаюсь. И всегда спокойно ко всему отношусь. Но почему-то именно с Олей я начинаю краснеть. Меня это немножко напрягает, потому что я привык, что все всегда нормально и четко. А с ней стесняюсь. Возможно, это и есть проявление настоящих чувств”, — отметил Рома.