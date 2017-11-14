Некоторые фолловеры уже дают ему советы, как произвести впечатление на Ольгу, а другие считают, что у парня нет шансов. В одном из выпусков программы молодой человек даже признался знаменитости в своих чувствах. По его словам, Оля — особенная девушка. Гриценко настаивает, что хочет быть только с Бузовой, а на других участниц телестройки не обращает внимания.
“Я авантюрист и мечтатель, поэтому считаю, что шанс добиться Бузову у меня есть. Конечно, пусть во всей стране в этот шанс верю только я, но если бы я так не считал, то смысл мне тогда вообще начинать всю эту историю? Это было бы как минимум глупо”, — признался Рома.
Ольга не раз отмечала, что у нее достаточно высокие требования к мужчинам. Она хочет чувствовать себя в безопасности рядом с потенциальным избранником. Рома отмечает, что если Бузова ответит ему взаимностью, он сделает все возможное, чтобы не разочаровать ее.
“Я как мужчина должен развиваться и стараться расти, чтобы ей соответствовать. Потому что понятно, что в том статусе, в котором я сейчас нахожусь, шансов маловато. Буду стараться развиваться, работать. Я заявил о своей симпатии, а дальше будет, что будет… Она мне на лобном сказала: “Я тебе не верю”. Вот сейчас я буду делать все, чтобы это доверие восстановить”, — поделился Гриценко с порталом .
Как рассказал Роман, ранее он испытывал к девушкам лишь страсть и интерес, но никогда не влюблялся. Однако рядом с Ольгой он чувствует себя иначе. В беседе с порталом “Dom2Life” Гриценко попробовал описать свои эмоции.
“Это состояние для меня необычно, потому что я никогда не смущаюсь. И всегда спокойно ко всему отношусь. Но почему-то именно с Олей я начинаю краснеть. Меня это немножко напрягает, потому что я привык, что все всегда нормально и четко. А с ней стесняюсь. Возможно, это и есть проявление настоящих чувств”, — отметил Рома.
Участник “Дома-2” признался в сильных чувствах к Ольге Бузовой
Около недели поклонники телепроекта обсуждают...
ФОТО: Убитую горем Дубовицкую едва узнали на прощании с Задорновым (1)
Регина Дубовицкая пришла проститься с покойным...
ВИДЕО: Анне Вески и Тынис Мяги встретились с Максимом Галкиным
11 ноября гостями передачи “Сегодня вечером” стали...
Михаила Задорнова похоронят в Латвии (18)
Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся на 70-м году жизни...
Мать не верит в выздоровление Даны Борисовой (2)
Дана Борисова буквально живет на две страны: уже на...
TOP новостей
Исчезающая Литва: составлена карта - что будет через 5 лет (82)
3 миллиона жителей в Литве останутся лишь мечтой – в...
Премьер Литвы не видит угрозы в связи с ростом минимальной зарплаты (2)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что в...
Семья Линаса Бальсиса: депутат находится под опекой врачей и семьи (3)
14 ноября утром семья депутата парламента Литвы Линаса...
Мэрия намерена объявить экстремальную ситуацию в связи с горой Гедиминаса на национальном уровне (14)
14 ноября состоится заседание Комиссии Вильнюсской...