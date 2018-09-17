Состав группы “ВИА Гра”, образовавшийся пять лет назад на проекте “Хочу в ВИА Гру”, снова потерпел перемены. В августе коллектив покинула Анастасия Кожевникова — певица вышла замуж и решила заняться сольной карьерой, пишет “Хочу”.
Ульяна Синецкая
© Stop kadras

Так, новой солисткой популярного трио стала 22-летняя Ульяна Синецкая, известная участием в таких шоу, как “Голос” и “Новая Фабрика звезд”.

Ульяна занимается музыкой с детства. В 10 лет она попала в финал отборочного тура “Детского Евровидения”, в 2014 году стала участницей проекта “Голос”, но выбыла на этапе “поединков”, а год назад приняла участие в “Новой Фабрике звезд”.

Статьи по теме:
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка
На концерт ВИА Гры продали лишь 31 билет  (8)

Продюсер Константин Меладзе обратил внимание на девушку и спустя время предложил ей присоединиться к коллективу. Так что теперь группа “ВИА Гра” состоит из Эрики Герцег, Ольги Меганской, которая заменила Мишу Романову, и Ульяны Синецкой.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

У звезды “ВИА Гры” отказали ноги (3)

Участница “золотого” состава группы “ВИА Гра”...

Знаменитости

Бузову раскритиковали за фотосессию в образе "святой"

Ольга Бузова вызвала неоднозначную реакцию...

Участница “Фабрики звезд” стала новой солисткой группы “ВИА Гра”

Состав группы “ ВИА Гра ”, образовавшийся пять лет...

Сергей Жуков: когда заговорили о раке, хуже всего было родным (1)

Больше месяца поклонники легендарной группы “Руки...

Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу

Автор слов первого хита Аллы Пугачевой всю жизнь...

Сергей Шнуров Madonna su dukra Lourdes

Волосатые ноги на подиуме, новая девушка Шнура, кто сыграет Жанну Фриске и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних...

TOP новостей

Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (11)

Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...

Предложение президент Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...

Глава Центробанка Литвы о пенсионном накоплении: это бомба в будущем

Нынешние перемены в системе пенсионного накопления –...

Новое отравление в Солсбери: обошлось без "Новичка", но не без русских (27)

Вечером 16 сентября стало известно о новом отравлении в...

Kainos Norvegijoje / N. Zverko nuotr. Kainos Norvegijoje / N. Zverko nuotr. Kainos Norvegijoje / N. Zverko nuotr.

Как в Норвегии отовариться дешевле, чем в Литве? (6)

У Норвегии репутация одной из самых дорогих стран...