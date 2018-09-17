Так, новой солисткой популярного трио стала 22-летняя Ульяна Синецкая, известная участием в таких шоу, как “Голос” и “Новая Фабрика звезд”.
Ульяна занимается музыкой с детства. В 10 лет она попала в финал отборочного тура “Детского Евровидения”, в 2014 году стала участницей проекта “Голос”, но выбыла на этапе “поединков”, а год назад приняла участие в “Новой Фабрике звезд”.
Продюсер Константин Меладзе обратил внимание на девушку и спустя время предложил ей присоединиться к коллективу. Так что теперь группа “ВИА Гра” состоит из Эрики Герцег, Ольги Меганской, которая заменила Мишу Романову, и Ульяны Синецкой.
Участница “Фабрики звезд” стала новой солисткой группы “ВИА Гра”
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