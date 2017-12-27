Большинство поклонников развлекательных телешоу прекрасно понимают, что за кадром все не совсем так, как в эфире. Например, весной этого года бывшая ведущая программы “Орел и решка” Регина Тороденко рассказала о том, как на самом деле создается проект. Несмотря на то, что для зрителей признания Тодоренко не стали откровением, девушка едва не лишились работы, пишет Woman.
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Теперь и у фанатов передачи “Давай поженимся” появилась возможность узнать инсайдерскую информацию со съемок. Недавно всей подноготной решила поделиться участница одного из выпусков программы Алена Жалимова. На своей странице в Инстаграме девушка рассказала о том, как попала на шоу.

По словам Алены, на проект ее пригласили редакторы, связавшись с ней в соцсетях. Участнице оплатили все транспортные расходы, поскольку она живет в Красноярске.

Затем девушка поведала непосредственно о съемках программы. Как утверждает Жалимова, в шоу нет сценария, и герои делятся реальными историями, лишь немного приукрашивая факты. Съемки проходят с одного дубля, поэтому все неловкие моменты или запинки попадают в финальную версию выпуска.

Отдельную часть Алена посвятила рассказу о потенциальном муже. С женихом до съемок она не виделась, но ей описали его. “Мне сказали, что он идеально мне подходит, а я ему. Предприниматель и инвестор, миллионер, любит путешествовать и развиваться, ищет умную, целеустремленную и подходящую жену”, — написала девушка в Инстаграме (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).

По словам Жалимовой, в финале программы жених выбрал именно ее, но на свидание так и не позвал. Герой эпизода собирался увезти Алену в Сочи, но свое обещание не сдержал. “Он в ту же ночь, кажется, в клубе начал отношения с другой участницей по программе (блондинкой), о чем мне благородно сообщил. Видимо, твердость намерений не его конек”, — поведала блогер своим подписчикам.

Этот опыт жительница Красноярска назвала интересным и заключила, что все только к лучшему.

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