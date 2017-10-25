Убийца бас-гитариста "Любэ" выйдет на свободу через месяц

И вот, 23 октября огласили приговор. Дмитровский суд Подмосковья признал Максима Доброго виновным в убийстве по неосторожности, ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год и 9 месяцев.
Судья учла срок пребывания Усанова в СИЗО, так что ему остался лишь месяц отсидки, а также он выплатит штраф — 700 тысяч рублей.
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