У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск

"У Цымбалюк-Романовской были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской", — сказала она.
Мазур добавила, что у нее самой изъяли завещание Джигарханяна, а также доверенность, которая лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту. По мнению представителя, обыски могут быть связаны с борьбой за наследство.
Ранее полиция провела обыски в театре Джигарханяна, где его жена была директором. Сама Цымбалюк-Романовская в конце октября уехала из России.
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