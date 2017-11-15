У жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя Элины Мазур прошли обыски. Об этом Мазур сообщила РИА "Новости".
© Instagram.com nuotr.

"У Цымбалюк-Романовской были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской", — сказала она.

Мазур добавила, что у нее самой изъяли завещание Джигарханяна, а также доверенность, которая лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту. По мнению представителя, обыски могут быть связаны с борьбой за наследство.

Ранее полиция провела обыски в театре Джигарханяна, где его жена была директором. Сама Цымбалюк-Романовская в конце октября уехала из России.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Леди Гага вызвала "скорую" фанатке, пострадавшей во время ее концерта

Леди Гага выступила в Коннектикуте в рамках своего...

ФОТО: Собчак высмеяли за неудачный наряд (1)

Ксения Собчак умеет привлечь к себе внимание — острым...

У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск

У жены Армена Джигарханяна Виталины...

Олег Басилашвили: люди не терпят тех, кто своей высотой подчеркивает их приземленность интервью (43)

"Я рад, что мои внуки живут в более-менее свободной...

ФОТО: Бейонсе впервые показала подросших близнецов

На днях папарацци удалось, наконец, сфотографировать...

TOP новостей

Правительство Литвы отклонило проект всеобщего декларирования имущества (6)

Правительство Литвы не одобрило предложение...

Илья Лагутенко: уверен, что с Литвой у нас отношения "по любви" (41)

Решение лидера культовой российской группы " Мумий...

Фотограф Рекашюте рассказала о сексуальном домогательстве (61)

Все больше женщин рассказывает о пережитых сексуальных...

Памятник Витаутасу Великому в Каунасе вызвал неожиданную дискуссию (83)

Каунас . Аллея Лайсвес. Рядом с центральным зданием...

Министр предложил правительству Литвы восстановить участок путей в Латвию (29)

Министерство транспорта Литвы предложит...