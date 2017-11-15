У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск

"У Цымбалюк-Романовской были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской", — сказала она.

Мазур добавила, что у нее самой изъяли завещание Джигарханяна, а также доверенность, которая лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту. По мнению представителя, обыски могут быть связаны с борьбой за наследство.

Ранее полиция провела обыски в театре Джигарханяна, где его жена была директором. Сама Цымбалюк-Романовская в конце октября уехала из России.