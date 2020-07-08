У здания ФСБ в Москве задержана Ксения Собчак

Собчак была в майке с надписью “Свободу Ивану Сафронову”. Её увели несколько полицейских.

Как уже сообщалось, 7 июля по обвинению в госизмене правоохранительные органы задержали бывшего журналиста, сотрудника "Роскосмоса" Ивана Сафронова. ФСБ утверждает, что он передавал спецслужбе НАТО данные, содержащие государственную тайну. Власти утверждают, что задержание не связано с журналисткой деятельностью Сафронова, но коллеги и СМИ считают иначе. После полудня у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова.