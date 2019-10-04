Известие о возможном возвращении на сцену больной раком Анастасии Заворотнюк переполошило народ. Артистке поставили неожиданный “народный” диагноз — синдром “алибасовщины”. Напомним, в этом году разлетелась новость о том, что Бари Алибасов чуть не умер, выпив по ошибке вместо сока жидкость для очистки труб. Но совсем скоро “выздоровевший” продюсер стал как ни в чем не бывало мелькать на экранах.
О возобновлении концертной деятельности актрисы высказался ее директор Стас Христов — его заявление наделало много шума. Россияне бурно отреагировали на слова менеджера.
Многие начали обвинять Заворотнюк, что весь скандал вокруг ее заболевание — всего лишь рекламный трюк. “Этого директора пора уже кол за вранье. Сделали пиар на болезни, если она и есть. Родственники молчат — почему?“ — цитирует интернет-пользователей издание дни.ру.
Были и те, кто предположил, что появление на сцене умирающей от рака Заворотнюк должно стать завершением комедии, которую так умело разыгрывают специалисты в области черного PR. “Она решила умереть прямо на сцене, чтобы благодарный зритель забросал ее цветами… и венками”, — пишет один из комментаторов.
Многие отмечают поразительное сходство скандала с историей об отравлении продюсера Бари Алибасова. Кто-то даже придумал Анастасии Заворотнюк новый диагноз — синдром “алибасовщины”. “А был ли рак?“ — не прекращает задавать вопросы народ.
Впрочем, все эти умозаключения исходят из того, что Христов сказал правду. Хотя известны случаи, когда директоры обещали невозможное. Например, за несколько дней до смерти Юлии Началовой они уверяли, что ничего страшного не происходит и скоро певица появится на публике. И тот же Христов уже гарантировал, что “прекрасная няня” всё расскажет в сентябре. Этого не произошло.
У Заворотнюк нет рака? В сети озадачены заявлением директора актрисы (2)
После обещания директора Анастасии Заворотнюк о том,...
На Владимира Соловьева написали заявление за "мразь" в эфире (11)
Житель Татарстана написал заявление в Следственный...
Вера Брежнева ответила на слухи об изменах Меладзе
Фанаты задели украинскую поп-певицу Веру Брежневу (имя...
ФОТО: Волочкова наконец-то показала свой самый красивый шпагат (6)
Все уже привыкли, что Анастасии Волочковой сесть на...
Умер знаменитый чешский эстрадный певец Карел Готт (3)
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет,...
TOP новостей
Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (90)
Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...
Появилась информация о налоге на автомобили: критики считают, что это напрасная трата денег (49)
Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает...
Эмануэлис Зингерис: это безоговорочная капитуляция ПАСЕ и принятие условий Кремля (4)
Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...
Вместо выходных 2 ноября и 1 мая депутат предлагает сделать длиннее отпуск (12)
Депутат литовского парламента предлагает отказаться...
Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (8)
Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...