Бывший водитель и помощник Анастасии Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами балерины, рассказал о ее финансовом положении, пишет "Комсомольская правда".
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По словам Скиртача, артистка владеет одной квартирой в Москве за 111,8 миллиона рублей, квартирой в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, загородным домом в Московской области за 21 миллион, а также 22 квартирами в Астрахани. Стоимость недвижимости артистки журналисты оценили в 244 миллиона рублей (3,2 млн евро).

Отмечается, что квартиры в Астрахани — инвестиции Волочковой в бизнес-проект ее бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина. Скиртач также опубликовал финансовое соглашение между балериной и предпринимателем, датированное 2009 годом. В нем Вдовин обязуется обеспечивать дочь артистки и обговаривает ежемесячные расходы семьи.

Волочкова не стала оспаривать подлинность документа, однако отказалась комментировать его содержание. "Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен. Он обвинен в краже, и не только мною. Я не знаю, где Скиртач сидит, и знать не хочу. Он это заслужил", — заявила бывшая балерина.

Скиртач был задержан по обвинению в мошенничестве в октябре 2017 года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд постановил заключить его под стражу.


Lenta.ru
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