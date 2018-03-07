По словам Скиртача, артистка владеет одной квартирой в Москве за 111,8 миллиона рублей, квартирой в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, загородным домом в Московской области за 21 миллион, а также 22 квартирами в Астрахани. Стоимость недвижимости артистки журналисты оценили в 244 миллиона рублей (3,2 млн евро).
Отмечается, что квартиры в Астрахани — инвестиции Волочковой в бизнес-проект ее бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина. Скиртач также опубликовал финансовое соглашение между балериной и предпринимателем, датированное 2009 годом. В нем Вдовин обязуется обеспечивать дочь артистки и обговаривает ежемесячные расходы семьи.
Волочкова не стала оспаривать подлинность документа, однако отказалась комментировать его содержание. "Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен. Он обвинен в краже, и не только мною. Я не знаю, где Скиртач сидит, и знать не хочу. Он это заслужил", — заявила бывшая балерина.
Скиртач был задержан по обвинению в мошенничестве в октябре 2017 года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд постановил заключить его под стражу.
Побывали мы с Мишей на Карнавале в бразильском ресторане «Braziliana” @steakhouse_brazilian Я вам все расскажу! Закачаетесь!👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy
Уютный прекрасный домашний вечер.... Мой дом всегда полон тепла, света, красоты, цветов, добра, позитива, любви и романтики.🙏🏻🌺 Платье от Ирочки @irneste эту романтику дополняет.🌹 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #дом #тепло
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