У принцессы Шарлотты появился двойник

Как пишут СМИ, первой сходство заметила бабушка девочки, когда той было чуть больше года - и мама отправила портфолио в агенство моделей-двойников, где малышку сразу "взяли на работу". К настоящему моменту девочка уже приняла участие в трех кампаниях.
По словам Виктории Эверед, мамы Скарлетт, сходство ее дочери с Шарлоттой вовсе не так очевидно - у них различаются цвет волос и глаз. Тем не менее, даже незнакомые люди нередко говорят ей, что ее дочка очень похожа на принцессу. А сама Скарлетт думает, что видит себя на экране телевизора, когда там показывают Шарлотту. "Было бы потрясающе, если бы они обе могли встретиться", - говорит Виктория.
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой (5)
Лера Кудрявцев станет во второй раз мамой со дня на...
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова (11)
Это сегодня Филипп Киркоров – хедлайнер музыкального...
В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит
Анджелина Джоли на очередном заседани суда пояснила...
Стивену Сигалу могут дать российский диппаспорт (6)
В отношении назначенного недавно спецпредставителем...
TOP новостей
1 сентября в Литве будет ограничена продажа алкоголя (21)
В этом году учебный год в Литве начнется не 1, а 3...
Убийство юноши в Мариямполе: двоих подозреваемых просят взять под стражу (1)
В Мариямполе задержаны трое подозреваемых, которые...
Можешь работать, а можешь нет - 400 евро получишь в любом случае (32)
Члену горсовета мэрии Таурагского района выделяют 400...