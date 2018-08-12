У принцессы Шарлотты появился двойник

Трехлетняя британка Скарлетт Эверед прославилась как двойник принцессы Шарлотты - дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Princesė Charlotte
© Vida Press

Как пишут СМИ, первой сходство заметила бабушка девочки, когда той было чуть больше года - и мама отправила портфолио в агенство моделей-двойников, где малышку сразу "взяли на работу". К настоящему моменту девочка уже приняла участие в трех кампаниях.

По словам Виктории Эверед, мамы Скарлетт, сходство ее дочери с Шарлоттой вовсе не так очевидно - у них различаются цвет волос и глаз. Тем не менее, даже незнакомые люди нередко говорят ей, что ее дочка очень похожа на принцессу. А сама Скарлетт думает, что видит себя на экране телевизора, когда там показывают Шарлотту. "Было бы потрясающе, если бы они обе могли встретиться", - говорит Виктория.

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