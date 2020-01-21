У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

Музыкант Оззи Осборн заявил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.
Ozzy Osbourne'as
Ozzy Osbourne'as
© Scanpix

Выступая в передаче «Good Morning, America», 71-летний Осборн заявил, что неизлечимое заболевание у него обнаружили в прошлом году.

Осборн сообщил, что 2019 год был «самым тяжелым в его жизни» — помимо болезни Паркинсона, у него были другие сложности со здоровьем: в частности, из-за неудачного падения он получил травму шеи и был вынужден отменить концертный тур.

Оззи Осборн — один из наиболее влиятельных и успешных музыкантов в истории хэви-метала. Во всем мире суммарно продано более 100 миллионов копий его работ в составе группы «Black Sabbath» и как сольного артиста.

21 февраля у Осборна выходит альбом «Ordinary Man» — первая студийная запись с его участием за семь лет. Летом и осенью у певца запланированы гастроли по США и Европе.

Медуза
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