У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

Выступая в передаче «Good Morning, America», 71-летний Осборн заявил, что неизлечимое заболевание у него обнаружили в прошлом году.
Осборн сообщил, что 2019 год был «самым тяжелым в его жизни» — помимо болезни Паркинсона, у него были другие сложности со здоровьем: в частности, из-за неудачного падения он получил травму шеи и был вынужден отменить концертный тур.
Оззи Осборн — один из наиболее влиятельных и успешных музыкантов в истории хэви-метала. Во всем мире суммарно продано более 100 миллионов копий его работ в составе группы «Black Sabbath» и как сольного артиста.
21 февраля у Осборна выходит альбом «Ordinary Man» — первая студийная запись с его участием за семь лет. Летом и осенью у певца запланированы гастроли по США и Европе.
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