У Ольги Бузовой появился новый влиятельный поклонник

“СтарХит” выяснил, что за певицей ухаживает владелец крупной финансовой компании.

“В наш офис поступил звонок от человека, представившегося помощником предпринимателя, — рассказал “СтарХиту” пиар-агент Бузовой Антон. — Сообщил, что ему надо передать цветы для Ольги. Мы многое видели, но целый грузовик цветов — еще никогда! В квартиру занесли 33 букета, каждый по 100 роз. Конечно, мы держали это в тайне от Оли, пока она не вернулась домой”.

Шокированная певица выложила в Инстаграм фото из оранжереи, в которую превратилось ее жилище. “Давно не видела такой красоты”, — написала звезда.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 6, 2018 at 9:48am PST

“СтарХиту” удалось узнать, что щедрого поклонника зовут Михаил. Ему 35 лет, женат не был. Бизнесмен уже сделал следующий шаг и пригласил Бузову на свидание.

“Оля согласилась, — рассказали “СтарХиту” в окружении телеведущей. — Но делать выводы пока рано. Сначала нужно пообщаться, узнать человека получше. Хватит уже переживать из-за прошлого. Она достойна большего”.

Недавно в эфире “Дома-2” Бузова тоже получила цветы, правда, всего один букет. Его преподнес 22-летний участник проекта Роман Гриценко. Парень давно ухаживал за певицей, но та реагировала довольно холодно. Тогда Гриценко позвал на свидание другую участницу шоу — Елену Хромину. Встреча закончилась поцелуем. Теперь молодой человек пытается загладить вину перед Ольгой, но она уверена, что чувства настойчивого парня — лишь попытка сделать пиар на ее имени