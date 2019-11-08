"У нее аллергия на красивых женщин". Боня пожаловалась на травлю со стороны Собчак

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня заявила, что журналистка Ксения Собчак организовала против нее травлю. Об этом она сообщила в интервью для YouTube-шоу "Ходят слухи".
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Боня утверждает, что Собчак заказывала статьи, чтобы про нее "писали гадости", а также организовала отправку писем в компании, с которыми Боня сотрудничала. Ведущая отметила, что в заказных статьях речь шла в том числе и о ее появлении на Каннском кинофестивале. "Показы, везде меня приглашают. И надо все это перевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы меня не приглашали и не пускали", — сказала Боня.

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Ведущая призналась, что узнала о травле Собчак, когда хакеры взломали телефон журналистки и опубликовали в открытом доступе ее переписку из мессенджера WhatsApp. Боня определила, что переписка подлинная, сверив содержание разговоров с Собчак в своем мессенджере с тем, что показали хакеры.

Бывшая участница "Дома-2" сказала, что удивилась такому отношению к себе со стороны Собчак, и объяснила его завистью. "Я думаю, что она очень сильно не любит красивых девушек. У нее аллергия на красивых женщин", — заявила Боня.

Она добавила, что после публикации переписки Собчак позвонила ей и уверила в хорошем отношении к ведущей, и утверждала, что публикация — фейк. По словам Бони, после этого журналистка "упала в ее глазах". Ведущая назвала Собчак "низменным, подлым человеком" и добавила, что ей "нужно постоянно кого-то унижать, оскорблять, чтобы ярчить". При этом Боня положительно отозвалась о Собчак как о "профессионале своего дела".

Ведущая подчеркнула, что говорит на эту тему только тогда, когда ее затрагивают на интервью. "Мне вообще неинтересно. Ни этот человек, ни все ее, как говорится, детище", — заключила она.

Боня стала популярной после участия в шоу "Дом-2". Она находилась на проекте с 2006 по 2007 год. В тот период ведущей шоу была Собчак.

Lenta.ru

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