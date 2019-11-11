"У нас кризис": Рудковская призналась в разладе с Плющенко

Продюсер и спортсмен признались, что причиной кризиса в их отношениях стали разные взгляды на жизнь. "Яна как была электровеником, так и осталась. А я поменялся, стал иначе смотреть на всю жизнь. Перестал появляться на мероприятиях, люблю быть дома, посмотреть кино, поваляться в кровати", — сказал Плющенко.

Его жена в свою очередь заявила, что фигурист хочет проводить много времени на деревенском участке в Ленинградской области в 200 километрах от Санкт-Петербурга. По словам Рудковской, Плющенко рвется помогать отцу с домашним хозяйством, но не думает о том, что ей необходимо постоянно находиться в Москве на работе. "Женя совсем не хочет к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение", — пожаловалась телеведущая.

После этих слов Плющенко признался, что разные взгляды на образ жизни часто становятся причиной ссор с его женой. Например, однажды он устроил скандал из-за нежелания сопровождать Рудковскую на церемонии вручения одной из премий. Фигурист рассказал, что старается не ходить на мероприятия, где он "не нужен", потому что чувствует себя на них некомфортно.

По мнению Рудковской, в течение последних нескольких лет в характере Плющенко произошли большие перемены: раньше он был "молодым и веселым парнем", который соглашался на любые авантюры, проводил время в компании друзей и любил шумные вечеринки, а теперь предпочитает спокойный отдых. Напомним, что в начале отношений телеведущей был 31 год, а фигуристу исполнилось 24.

Для комфорта супруга Рудковская планировала купить автодом, который будет кстати во время путешествий с гастролями по стране. Однако Плющенко не оценил инициативу жены, заявив, что ему больше нравится проводить время в своем доме в Подмосковье.