У Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар"

Ди Каприо получил статуэтку в подарок от своего знакомого Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов. Отмечается, что финансист тратил деньги, похищенные из малайзийского государственного фонда 1MDB, на предметы роскоши. Например, на персональную яхту стоимостью 250 миллионов долларов и картины Ван Гога и Пикассо.
По словам прокуроров, за счет незаконно полученных средств Джоу Лоу также спонсировал фильм "Волк с Уолл-стрит", за который Ди Каприо получил номинацию на "Оскар". Финансист работал с компанией Red Granite Pictures, которая занималась продюсированием комедий "Здравствуй, папа, Новый год!" и "Тупой и еще тупее".
Из-за скандала Ди Каприо пришлось отказаться от всех подарков, полученных от Лоу, в том числе от картины Пикассо "Натюрморт с головой быка", которую артист хранил в Швейцарии.
В 2016 году ФБР допросило Ди Каприо по делу о хищениях в Малайзии. Благотворительную организацию актера заподозрили в причастности к финансовым преступлениям в фонде 1MDB.
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