Американскому актеру Леонардо Ди Каприо пришлось отдать федеральным властям США "Оскар", который вручили Марлону Брандо в 1954 году за роль в фильме "В порту". Об этом сообщает The Wrap.
© AFP / Scanpix

Ди Каприо получил статуэтку в подарок от своего знакомого Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов. Отмечается, что финансист тратил деньги, похищенные из малайзийского государственного фонда 1MDB, на предметы роскоши. Например, на персональную яхту стоимостью 250 миллионов долларов и картины Ван Гога и Пикассо.

По словам прокуроров, за счет незаконно полученных средств Джоу Лоу также спонсировал фильм "Волк с Уолл-стрит", за который Ди Каприо получил номинацию на "Оскар". Финансист работал с компанией Red Granite Pictures, которая занималась продюсированием комедий "Здравствуй, папа, Новый год!" и "Тупой и еще тупее".

Из-за скандала Ди Каприо пришлось отказаться от всех подарков, полученных от Лоу, в том числе от картины Пикассо "Натюрморт с головой быка", которую артист хранил в Швейцарии.

В 2016 году ФБР допросило Ди Каприо по делу о хищениях в Малайзии. Благотворительную организацию актера заподозрили в причастности к финансовым преступлениям в фонде 1MDB.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Елена Малышева призналась, что колет ботокс уже 20 лет

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, что...

У Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар"

Американскому актеру Леонардо Ди Каприо пришлось...

Гостям на первой свадьбе Меган Маркл раздавали марихуану (4)

На первой свадьбе актрисы Меган Маркл, позднее ставшей...

Дональд Трамп не получит подарка на Рождество от Мелании

Праздновать Рождество президент США и его супруга...

Aleksandras Solženicynas

100 лет Солженицыну. "Можно ужасно относиться к СССР и быть патриотом" (5)

11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения...

TOP новостей

Карбаускис после прочтения секретного документа: это угроза нацбезопасности (6)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

В Литве началась предпраздничная лихорадка: сколько жители потратят на праздники (14)

До Рождества осталось всего несколько недель. За это...

Justina Ilkevičiūtė, Saulius Jarmalis

Перемены коснутся всех: в следующем году придется определиться, откладывать ли на пенсию (32)

С начала 2019 года мы будем копить на пенсию не так, как...

kių lauko tualetų netrūksta nei kaime, nei mieste

Литва борется с уличными туалетами: какие результаты? (5)

В литовских селах все еще стоят деревянные уличные...

Strasbūras Strasbūras Strasbūras Šūviai Strasbūre

Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге: как это было застрелены три человека (15)

На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе...