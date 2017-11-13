"Алана Мартина только что родилась! Мы все очень счастливы!", — написал Роналду.

О беременности подруги футболиста Джорджины Родригес стало известно в июне. Об этом сообщил сам Роналду, когда отдыхал на Ибице со своей семьей — матерью и тремя детьми (близнецы Ева и Матео появились на свет летом этого года, Криштиану Роналду-младший - летом 2010 года, все они - от суррогатной матери).

Ранее стало известно, что Роналду, возможно, изменил своей беременной девушке.