Португальский футболист Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом. Об этом игрок сообщил в своем твиттере, сопроводив информацию фотографией.
Cristiano Ronaldo su šeima
© Instagram

"Алана Мартина только что родилась! Мы все очень счастливы!", — написал Роналду.

О беременности подруги футболиста Джорджины Родригес стало известно в июне. Об этом сообщил сам Роналду, когда отдыхал на Ибице со своей семьей — матерью и тремя детьми (близнецы Ева и Матео появились на свет летом этого года, Криштиану Роналду-младший - летом 2010 года, все они - от суррогатной матери).

Ранее стало известно, что Роналду, возможно, изменил своей беременной девушке.

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