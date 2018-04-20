У Кэти Перри во время шоу лопнули штаны

На видеозаписи видно, что исполнительница хохочет, сидя на диване, и вдруг прекращает со словами: "О боже, у меня только что порвались штаны!" После этого она встает и показывает дырку на серебряном комбинезоне, через которую видны ягодицы.

Сама артистка посмеялась над произошедшим. Перед публикацией записи передачи она пообещала поклонникам "немного веселья и лопнувших штанов".