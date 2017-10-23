Наличие онкологического заболевания у Караченцова заподозрили еще в феврале, однако в Германии диагноз не подтвердили. Только в сентябре, когда артист проходил плановое обследование в НИИ им. Склифосовского, выяснилось, что новообразование имеет злокачественный характер.

"Коленька сейчас чувствует себя нормально, но у него нашли рак легкого. Сейчас определяемся с лечением, врачи пока подбирают терапию - будем бороться, будем жить", - рассказала Поргина РИА "Новости".

В среду, 4 октября, стало известно, что Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского, где он провел более двух недель в отделении нейрохирургии. По словам его сына, все это время актер проходил плановое обследование, и врачи посоветовали Караченцову пройти нужные обследования в других специализированных учреждениях.

В 2005 году Николай Караченцов попал в аварию в Москве на Мичуринском проспекте. Актер получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе на мозге. Караченцов проходил лечение в Центре патологии речи и нейрореабилитации.

Однако речь актера так и не восстановилась, на сцену он не вернулся, хотя изредка принимает участие в отдельных проектах. Так, 1 октября 2009 года Караченцов появился на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!". В 2013 году он сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые Росы. Возвращение".

В 2014-м в театре "Ленком" прошел юбилейный вечер Николая Караченцова "Я здесь!", а также мероприятие, посвященное выходу двойного компакт-диска "Лучшее и неизданное", приуроченному к 70-летию актера. 12 октября 2016 года Московский фонд мира наградил Николая Караченцова золотым орденом "Служение искусству".

27 февраля 2017 года Караченцов попал в аварию в Щелковском районе Подмосковья. Toyota, где находился артист, и микроавтобус "Газель" столкнулись в окрестностях поселка Загорянский. От удара иномарка, за рулем которой была Людмила Поргина, перевернулась.

После ДТП актер был доставлен в подмосковную больницу с травмами, а на следующий день переведен в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали гематому глазницы. Караченцова выписали 3 марта.

9 марта мировой участок Щелковского городского суда Подмосковья лишил супругу Караченцова прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.