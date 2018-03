У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"

После юбилейной 90-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук, которая проходила в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, 60-летняя актриса оставила свою награду без присмотра во время традиционной вечеринки - "Бала губернаторов", проходящего после церемонии награждения, сообщает TMZ.

О пропаже актриса сообщила охране. Вначале поиски статуэтки, на которой было выгравировано имя Макдорманд, не увенчались успехом. В результате расстроенная Фрэнсис покинула мероприятие в сопровождении утешавшего ее супруга.

Но, к счастью, украденный "Оскар" не успел далеко "уйти" из-за тщеславия вора, его укравшего. Злоумышленник стал позировать перед камерами, заявляя всем, что это его награда.

Как сообщила в Twitter журналист The New York Times Кара Бакли, один "звездный" фотограф сделал снимок неизвестного со статуэткой в руках - он позировал с ней. На опубликованной фотографии изображен улыбающийся темнокожий мужчина в смокинге и бабочке. "Охрана ищет этого мужчину, схватившего "Оскар" Фрэнсис Макдорманд и убежавшего с ним. Фотограф Вольфганг Пак остановил его, забрал "Оскар", и тот убежал. Говорят, что Фрэнсис сказала отпустить его", - написала журналист.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt— Cara Buckley (@caraNYT) 5 марта 2018 г.