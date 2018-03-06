У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"

После юбилейной 90-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук, которая проходила в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, 60-летняя актриса оставила свою награду без присмотра во время традиционной вечеринки - "Бала губернаторов", проходящего после церемонии награждения, сообщает TMZ.

О пропаже актриса сообщила охране. Вначале поиски статуэтки, на которой было выгравировано имя Макдорманд, не увенчались успехом. В результате расстроенная Фрэнсис покинула мероприятие в сопровождении утешавшего ее супруга.

Но, к счастью, украденный "Оскар" не успел далеко "уйти" из-за тщеславия вора, его укравшего. Злоумышленник стал позировать перед камерами, заявляя всем, что это его награда.

Как сообщила в Twitter журналист The New York Times Кара Бакли, один "звездный" фотограф сделал снимок неизвестного со статуэткой в руках - он позировал с ней. На опубликованной фотографии изображен улыбающийся темнокожий мужчина в смокинге и бабочке. "Охрана ищет этого мужчину, схватившего "Оскар" Фрэнсис Макдорманд и убежавшего с ним. Фотограф Вольфганг Пак остановил его, забрал "Оскар", и тот убежал. Говорят, что Фрэнсис сказала отпустить его", - написала журналист.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt— Cara Buckley (@caraNYT) 5 марта 2018 г.

Как пишет People, полиция Лос-Анджелеса уже арестовала подозреваемого, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар". Это 47-летний Терри Брайант.

Актриса просила отпустить вора, однако охранники все же передали мужчину полиции. Теперь на него заведено уголовное дело. Пока Брайант остается под стражей, чтобы выйти под залог, ему надо внести 20 тысяч долларов.

По данным издания, за Брайантом тянется целая история с украденными трофеями знаменитостей. В одном из постов в Instagram он разместил видео, на котором он якобы проводит церемонию награждения Гильдии киноактеров. На другом фото в Instagram он запечатлен с Золотым стаканом попкорна в руках - наградой ежегодного телевизионного шоу MTV Movie & TV Awards.

И с "Оскаром" у Брайанта уже есть фотография. В прошлом году он разместил ее в Instagram с афтепати "Оскара" - вечеринки Vanity Fair.