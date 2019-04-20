Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга. Также уточняется, что делать Быкову операцию в таком состоянии опасно, поскольку организм может не справиться с нагрузкой. Сейчас он находится в искусственной коме, семья точный диагноз писателя не называет.
Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция Быкова в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о его госпитализации. В состоянии искусственной комы он был перевезен в Москву.
Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию "Большая книга" и победил по результатам интернет-голосования с романом "Июнь".
Ранее сообщалось об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова.
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