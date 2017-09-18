"У депрессии нет лица": супруга опубликовала видео Беннингтона за 36 часов до самоубийства

На видео музыкант проводит время с семьей и играет с детьми.
This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k
— Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017
Она написала в твиттере: «Мой следующий твит – самый личный, который я когда-либо писала. Я показываю это, чтобы вы знали, что у депрессии нет лица или настроения. Это то, как выглядит депрессия за 36 часов до его смерти. Он очень сильно нас любил, и мы его тоже».
41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Калифорнии в июле. Причиной смерти стало самоубийство. Беннингтон был похоронен в ботаническом саду недалеко от своего дома.
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