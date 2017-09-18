"У депрессии нет лица": супруга опубликовала видео Беннингтона за 36 часов до самоубийства

Жена вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала у себя в твиттере видео, снятое за 36 часов до самоубийства музыканта.
Chesteris Benningtonas
© Stopkadras

На видео музыкант проводит время с семьей и играет с детьми.

Она написала в твиттере: «Мой следующий твит – самый личный, который я когда-либо писала. Я показываю это, чтобы вы знали, что у депрессии нет лица или настроения. Это то, как выглядит депрессия за 36 часов до его смерти. Он очень сильно нас любил, и мы его тоже».

​41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Калифорнии в июле. Причиной смерти стало самоубийство. Беннингтон был похоронен в ботаническом саду недалеко от своего дома.

Телеканал "Дождь"
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