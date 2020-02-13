По информации паблика, зовут наследницу комика Елизавета, она родилась 22 апреля 2000 года и живет в Калининграде. По данным анонимных источников канала, якобы лично знакомых с дочерью артиста, Батрутдинов поддерживает с внебрачным ребенком связь и даже дал ей свою фамилию. Сообщается, что девочка поддерживает отношения не только со знаменитым отцом, но и с бабушкой и дедушкой - родителями Тимура.

В публикации утверждается, юморист неоднократно приезжал в Калининград повидаться с дочерью, а в Instagram-аккаунте наследницы можно найти совместные фотографии с родителями Батрутдинова. Кроме того, отмечается, что недавно девушку заметили в компании рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов).

"Все думали, что она просто очередная его подстилка, но потом оказалось, что это просто ее папочка ей организовал", - цитирует осведомленные источники Telegram-канал.

Интернет-пользователи допускают, что Елизавета может оказаться всего лишь однофамилицей шоумена, решившая таким образом прославиться, но стопроцентно исключить вероятность отцовства Батрутдинова также нельзя. Сам артист пока не подтвердил и не опровергнул слухи о внебрачной дочери в Калининграде.