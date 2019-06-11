У Анны Плетневой диагностировали диссоциативное расстройство идентичности. Певица не помнит о том, что происходило с ней на выступлениях. Поэтому ее представители заранее предупреждают организаторов концертов о возможных инцидентах.

Это чревато тем, что Плетнева часто нарушает правила безопасности во время выступлений — например, спрыгивает в толпу зрителей и т.д. Администрация группы "Винтаж" к каждому договору между коллективом и концертной площадкой даже прилагает соответствующую медицинскую справку о расстройстве своей солистки.

Неизвестно, как давно у певицы этот недуг, и как он может повлиять на ее карьеру и личную жизнь. Ранее супруг Плетневой Кирилл Сыров потребовал от нее уйти из шоу-бизнеса из-за откровенной фотосессии.