Назвать ситуацию с финансами Анастасии Волочковой бедственной нельзя – балерина по-прежнему живет в трехэтажном коттедже площадью 850 квадратных метров. Однако от некоторых признаков шикарной жизни, к которым она привыкла, приходится отказываться.

Привыкшая жить на широкую ногу Волочкова затянула пояс и подсчитала, что в месяц может тратить на себя не больше десяти тысяч рублей. Правда для этого придется отказаться от поездок на Мальдивы, косметических процедур и покупок новых нарядов. Питаться же, в таком случае, придется только курицей и зеленым салатом.

Режим строжайшей экономии распространился и на дочь балерины. Ее пришлось перевести из элитной гимназии в обычную школу, передает сайт НТВ.Ru. Девочка к изменениям в своей жизни отнеслась спокойно. Анастасия Волочкова тем временем не теряет надежды получить деньги от бывшего мужа Игоря Вдовина.

Она рассказала, что экс-супруг должен ей три миллиона долларов, которые она отдала ему на собственный бизнес еще десять лет назад. Мужчина пообещал, что не только вернет все до копейки, но и выплатит проценты. До этого он полностью обеспечивал дочь, а также оплачивал водителя и домработницу и даже давал деньги на продукты. Такой подход позволял балерине ни в чем себе не отказывать.

Сейчас же основная статья расходов Анастасии Волочковой – ее дом. Одни только коммунальные счета обходятся ежемесячно в 45 тысяч рублей. Кроме того, загородная вилла требует постоянного ухода – стрижки газона на участке, вывоза мусора и нечистот, починки отопления. Все это требует солидных средств, а у балерины, по ее собственному признанию, нет денег даже на дрова для бани.

Анастасия Волочкова уверена, что ее финансовые проблемы – не исключение из правил в мире шоу-бизнеса. "Когда люди сидят и понтуются, рассказывая про гонорары по 2 миллиона, знайте, что эти люди говорить могут все, что угодно, но они сидят дома и курят бамбук. Немногие сейчас востребованы и работают", – подчеркнула она.







