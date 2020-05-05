По словам Васильевой, пока не решено, будет ли она проходить лечение на дому или ее госпитализируют.

Ранее сообщалось, что актриса вызвала скорую помощь, так как у нее появился кашель и поднялась высокая температура. Также Васильева отмечала, что "неважно себя чувствует". Позже стало известно, что артистка сдала в больнице анализы и вернулась домой.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Она является ведущей актрисой московского театра "Миллениум". Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".