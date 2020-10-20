"Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому", - написал Бриджес.

"Хоть это и серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей, и прогноз благоприятный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего воздоровления", - добавил актер.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good. I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020



Лимфома - это форма рака, которая поражает лифматическую систему человека и клетки, являющиеся частью иммунной системы.

Актеру Джеффу Бриджесу 70 лет. Он начал сниматься в кино еще в начале 1970-х годов и с тех пор сыграл более чем в 60 фильмах.

Помимо роли Чувака в "Большом Лебовски" 1998 , Бриджес известен своими ролями в фильмах "Последний киносеанс" (1971), "Человек со звезды" (1984) и "Претендент" (2000).

В 2010 году Бриджес получил "Оскара" в номинации "лучшая мужская роль" за роль певца-алкоголика в фильме "Сумасшедшее сердце".