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У американского актера Джеффа Бриджеса, известного по роли Чувака в культовом фильме братьев Коэн "Большой Лебовски", обнаружили лимфому. Об этом сам актер сообщил в своем "Твиттере".
Jeff Bridges
Jeff Bridges
© Vida Press

"Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому", - написал Бриджес.

"Хоть это и серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей, и прогноз благоприятный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего воздоровления", - добавил актер.


Лимфома - это форма рака, которая поражает лифматическую систему человека и клетки, являющиеся частью иммунной системы.

Актеру Джеффу Бриджесу 70 лет. Он начал сниматься в кино еще в начале 1970-х годов и с тех пор сыграл более чем в 60 фильмах.

Помимо роли Чувака в "Большом Лебовски" 1998 , Бриджес известен своими ролями в фильмах "Последний киносеанс" (1971), "Человек со звезды" (1984) и "Претендент" (2000).

В 2010 году Бриджес получил "Оскара" в номинации "лучшая мужская роль" за роль певца-алкоголика в фильме "Сумасшедшее сердце".

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