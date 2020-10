"Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому", - написал Бриджес.

"Хоть это и серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей, и прогноз благоприятный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего воздоровления", - добавил актер.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020