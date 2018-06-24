"Ты себе делаешь плохо": дочь резко отчитала больную Пугачеву

Алла Пугачева поделилась советом от своей дочери Лизы, которая поведала о том, как сохранить здоровее тело и дух. В настоящее время примадонна вместе с мужем отдыхает на Кипре. Роликом с отдыха поделился в социальной сети Максим Галкин.
Узнав, что мама отказывается идти на пляж, ребенок начал отчитывать ее. "Мама, ты сама себе делаешь хуже! Соленая вода всегда вылечивает. Если ты сплаваешь один раз на глубину, ты встанешь после сна и будешь чувствовать, будто ты уже здорова!", – сказала Лиза. В ответ Пугачева отметила, что совет дочки очень ценный.
Это видео тронуло поклонников артистки, которые назвали Лизу не по годам умной. "Какая маленькая, но я поражаюсь с каждым видео какая умная и не по годам рассудительная девочка", – написал один из подписчиков. "Какая умная девочка! И самое главное, дельный совет для мамы", – согласился другой. Другие же отметили искренность Лизы. "Сколько теплоты и любви в ее словах", - считает подписчик.
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