“Трусы а-ля бабушка”: фото звезды Comedy Woman в бикини шокировало поклонников

Недавно Надежда выложила в Instagram свои фото в новом купальнике, которое смутило пользователей Сети.
Артистка и певица выбрала белое бикини с завышенной талией и широким лифом, украшенное серебристой лентой. “Сегодня у нас SeaDay. Весь день плывём и жаримся на солнце. На мне сияющий купальник”, — подписала один из снимков Надежда.
Подписчики неоднозначно отнеслись к новому образу артистки и высказали свое недоумение. По их мнению, Надежда выбрала модель явно не по размеру, переоценив свои габариты: “Сияющий купальник немного большеват”, “Как на вешалке”,
“Под этот купальник объёмчик надо наесть”, “Трусы а-ля бабушка”,
“Фигура огонь, купальник немного большеват”, “Трусы на 2 размера больше”, “Похоже на нижнее белье образца 1972 г”, “Что с трусами?”, “Купальник, не годится! Испортил всё картинку” (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).
Надежду задела критика пользователей Сети, и она подвела итоги обсуждения: “По комментариям к моему фото в этом купальнике, я сделала вывод: девочкам нравится завышенное бельё, а мальчикам нет. Мой любимый тоже такое не любит. так странно…
На фото мы с блогером Христиной скоро не будем помещаться в купальники, а вы: большой, большой”.
Поклонники попытались корректно объяснить, что дело не в модели купальника, а в его размере: “Купальник, на самом деле, очень крутой, но плавки на вас как-то не так смотрятся, что ли”, “На размер меньше и всё”, “Так вы на вырост взяли?! Тогда все правильно”, “Мы не против таких купальников… Но ведь он большой по размеру… Ну это ж очевидно… Складки некрасивые… Или булочки кушайте”.
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