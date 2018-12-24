В одном из прошлых выпусков ток-шоу "На самом деле" Первого канала Светлана уже предупреждала Марию, что может раскрыть ее тайны, если оперная дива не прекратит преследовать их семью. Макеенко считает, что над ее дочерью Екатериной Вороненковой надругались по приказу Максаковой.

После знаменитая вокалистка прилюдно обозвала бывшую товарку "торгашкой" и назвала плохой матерью. Макеенко не смогла стерпеть оскорблений. Она решилась исполнить свои угрозы.

Женщина готова рассказать о шокирующем видеокомпромате на знаменитую певицу. Эта запись хранилась на мобильном телефоне ее наследницы Екатерины. Когда-то первая жена беглого депутата обещала уничтожить ее.

Адвокат Макеенко Наталья Тетерева рассказала, что в любой момент ее подзащитная может обнародовать порочащие оперную диву сведения, однако в телеэфире это сделать невозможно. "Этот компромат носит такой характер, который невозможно показать просто, без ретуши, – это компромат порнографического характера. В чистом виде его невозможно показать на Первом канале. На видео запечатлены: Мария Максакова, Денис Вороненков и его вторая жена Юлия Вороненкова", – рассказал юрист.

По словам Светланы, певица и политик некоторое время проживали "шведской семьей" с Юлией Вороненковой: все вместе они выезжали на отдых, спали в одной постели и снимали свой "тройничок" на видео. Макеенко считает, что вокалистка согласилась на такие отношения ради денег. Женщина уверена, что замуж за Дениса Мария вышла исключительно ради материальных благ.