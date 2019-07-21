Трамп заступился за рэпера из США, арестованного в Швеции

Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 июля, сообщил, что созванивался с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, чтобы добиться освобождения арестованного в Швеции рэпера ASAP Rocky. Трамп даже предложил лично внести досудебный залог в качестве гарантии, несмотря на то, что в Швеции, в отличие от США, такой меры пресечения не существует.
Официальный представитель премьер-министра Тони Эриксон сообщил, что глава шведского правительства в разговоре с Трампом "подчеркнул, что судебная система Швеции, ее прокуроры и суды полностью независимы, что в Швеции все равны перед законом и что правительство не имеет права и не станет вмешиваться в судопроизводство".
Личная просьба от Ким Кардашьян
С просьбой заступиться за музыканта в администрацию президента обратились звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст, а также другие представители поп- и рэп-культуры США. Зять Трампа Джаред Кушнер, к которому поступило это обращение, передал его напрямую президенту.
Прокуратура должна была до 19 июля выдвинуть обвинение в отношении музыканта или освободить его, однако запросила у суда продление ареста, чтобы завершить расследование к 25 июля.
Драка на улице
ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был задержан после драки, произошедшей 30 июня в Стокгольме, куда рэпер приехал, чтобы дать концерт в рамках тура по Европе. Он заявил, что его действия были самозащитой в ответ на нападки двух молодых людей на улице. По этому делу были арестованы еще три человека, одного из них – телохранителя Майерса впоследствии отпустили.
Инцидент частично запечатлен на любительском видео, опубликованном в СМИ США, на котором видно, как рэпер швыряет молодого человека на асфальт и наносит ему удары. Майерс также опубликовал собственный видеоряд, показывающий молодого человека, спорящего с рэпером и просьбы Майерса прекратить следовать за ним, а также попытки этого молодого человека ударить одного из сопровождающих рэпера.
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