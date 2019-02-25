Первая леди США Мелания Трамп была номинирована на "Золотую малину" как худшая актриса второго плана за тот же "Фаренгейт", но уступила советнице своего супруга Келлиэнн Конуэй.
"Триумфатором" антипремии стала комедия "Холмс & Ватсон", победившая сразу в нескольких номинациях - "худший фильм", "худший режиссер" (Итан Коэн), "худший сиквел/ремейк/плагиат" и "худший актер второго плана" (Джон Си Райли в роли Ватсона).
Худшей актрисой признана Мелисса Маккарти за работы в фильмах "Игрушки для взрослых" и "Душа компании". Примечательно, что Маккарти в этом году претендовала и на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Сможете ли вы меня простить?"
"Золотую малину" рисковали получить такие звезды Голливуда, как Брюс Уиллис, Джон Траволта, Джонни Депп, Хелен Миррен, Дженнифер Гарнер, а также актрисы Аманда Сайфред и Эмбер Херд.
"Золотая малина" традиционно вручается с 1981 год за сомнительные достижения в кино за день до присуждения премии "Оскар". Премия присуждается по итогам дистанционного голосования членов одноименного фонда, куда входят более 500 анонимных членов из 12 стран. Сам приз сделан из пластмассы и покрыт золотой краской из пульверизатора.
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