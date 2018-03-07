"Самые низкие рейтинги "Оскаров" в истории. Проблема в том, что у нас нет больше Звезд — кроме вашего Президента (просто шучу, конечно)!", — написал Трамп.
Ведущий церемонии вручения премии "Оскар" Джимми Киммел ответил президенту США в соцсетях: "Спасибо, президент с самым низким рейтингом в истории".
Кроме того, телеведущий в своей программе рассказал, что после появления Netflix рейтинги крупных телевизионных трансляций ежегодно снижаются. В частности, по словам шоумена, речь идет о Супербоуле, "Грэмми", "Эмми", "Золотом глобусе".
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