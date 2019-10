View this post on Instagram

Когда вышла моя книга «PRO лицо», стало понятно, что на лице не остановиться, и мне стали задавать ещё больше вопросов о том, как я слежу за своим телом. Поскольку я от природы не самая высокая, не самая стройная и борюсь с лишним весом, мне, разумеется, есть что рассказать. Это долгая борьба с собой, уверена, и вам хорошо знакома. Так появилась книга «PRO тело». ⠀ Книга «PRO тело», в которой я раскрываю детали этой борьбы, уже практически готова. В ней много полезного материала — от интервью с женщинами, которые так же, как и я, страдали от лишнего веса, до интересных разговоров с психологом («а почему я заедаю?») и подробной системы питания (включая водно-солевой режим и приём необходимых БАДов). Я даю в книге самые элементарные упражнения, которые вы легко можете делать дома, и рекомендации по растяжке, которая тоже необходима. Как и в случае с первой книгой, я делаю ее настольным пособием по красоте и здоровому образу жизни, а главное — честно рассказываю о том, что борьба с лишним весом — это путь, который можно пройти и стать победителем. Photo by @danilov.viktor_

A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Oct 12, 2019 at 3:00am PDT