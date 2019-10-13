Свое фото Канделаки сопроводила постом, в котором рассказала о выходе своей книги, посвященной фитнесу, здоровому питанию и спорту. В ней содержится много историй о женщинах, страдающих лишним весом, разговоров с психологом и рецептов правильного питания. Канделаки уверена, что в борьбе с лишним весом можно выйти победителем. И добавила, что раньше такую борьбу ей пришлось вести самой.

Пользователи сети разделились на две группы. Одни принялись хвалить Канделаки, другие – подшучивать над ней. Хвалившие назвали ее «прекрасной женщиной», «шикарной» и «обворожительной. Критики же начали задавать неудобные вопросы. «А зачем двое трусов? Холодно?!» - спросил один подписчик. Другие отметили, что понимают все – и спортивный облик Тины, и ее доводы в защиту ЗОЖ, но двое трусов сразу им не понять.

Ранее Канделаки назвала иранского футболиста Сердара Азмуна игроком сборной России. Позднее она отметила, что перепутала Азмуна с Оздоевым, и посоветовала подписчикам перестать упоминать ее оговорку.