Тина Канделаки объявила себя жертвой домогательств со стороны Кэти Перри

Секс-скандал с участием американской певицы Кэти Перри, которую модель Джош Клосс обвинил в домогательствах, получил неожиданное продолжение. Воспоминаниями о разнузданном поведении звезды поделилась российская телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки.
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Напомним, на днях модель Джош Клосс рассказал о непристойностях, которые позволила себе Кэти Перри на вечеринке у их общего друга в 2012 году. По словам Клосса, певица внезапно стянула с него штаны вместе с нижним бельём, в результате все присутствующие смогли лицезреть его пенис, заставив мужчину почувствовать себя «жалким и смущённым».

Воспоминаниями о вызывающем поведении американской артистки поделилась и Тина Канделаки. Телеведущая рассказала в своём Telegram-канале, как Кэти на одном из светских мероприятий перебрала с алкоголем и приставала к ней.

«Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти», - написала Канделаки, добавив, что от приставаний американки ей удалось отбиться. Тогда «Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев», рассказала российская знаменитость. По её мнению, несмотря на то, что пострадавших тогда не оказалось, теперь поток воспоминаний несчастных, которые годами несли это в себе, а теперь вдруг вспомнили про поруганное достоинство, может увеличиться.

MK.ru
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