41-летний Тимур Батрутдинов признается, что за всю жизнь познакомил родителей только с одной девушкой, причем еще в студенческие годы. Но до свадьбы дело так и не дошло.
Comedy Club мгновенно превратил Тимура в звезду. Став популярным, он без раздумий бросился в объятия поклонниц. “Открылся женский портал, — вспоминает шоумен. — Появилось желание перетоптать всю Россию. Всех девушек хотел-любил. Все это вылилось в единый коллективный разум, и я любил всех вместе. Просто в каждом городе у этой любви было свое лицо”.
По словам Батрутдинова, это был период безудержных экспериментов в постели. Артист мог одновременно встречаться с несколькими пассиями, которые не подозревали о существовании соперниц. Однако со временем он устал растрачивать себя на мимолетные романы.
“Я хочу найти ту единственную, которая заменит всех остальных. Должно откликнуться что-то в сердце, это не математическое, не набор каких-то качеств, которыми должна обладать девушка, — уверяет щоумен. — Я уже все перепробовал: блондинка, брюнетка, учительница, постарше, помладше… Вот такие анкетные данные не срабатывают. Здесь все на уровне химии. Но я слишком часто влюбляюсь, и чувства быстро сгорают”.
Тимур Батрутдинов: “В сексе перепробовал все. Созрел для серьезных отношений”
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