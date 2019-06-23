Тимати рассказал, сколько зарабатывает на бургерах

Рэпер Тимати рассказал, какой доход ему приносит сеть бургерных Black Star. В месяц выручка с одной точки составляет в среднем 45 миллионов рублей. Прямо сейчас это самый мощный стартап артиста. Люди готовы часами стоять в жару и под проливным дождем ради фастфуда от Тимати.

На этом рэпер не намерен останавливаться. В его планах — распространить сеть Black Star Burger и за пределами России