Тимати рассказал, сколько зарабатывает на бургерах

Рэпер Тимати рассказал, какой доход ему приносит сеть бургерных Black Star. В месяц выручка с одной точки составляет в среднем 45 миллионов рублей. Прямо сейчас это самый мощный стартап артиста. Люди готовы часами стоять в жару и под проливным дождем ради фастфуда от Тимати.
На этом рэпер не намерен останавливаться. В его планах — распространить сеть Black Star Burger и за пределами России
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