Тилль Линдеманн приехал в Киев на разборки с Лободой?

Лидер группы немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, возможно, приревновал певицу Светлану Лободу и прилетел в Киев для серьезного разговора.

Ранее Лобода на своей странице в Instagram публиковала совместные фото с артистом балета Константином Гордиенко, который снимался в ее новом клипе. На одном из снимков певица целует его в щеку.

Вскоре певец Потап в своем микроблоге поделился совместной фотографией с Линдеманном, сделанной в Киеве. Подписчики артиста предположили, что лидер Rammstein прилетел на "разборки" из-за Лободы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#honeymoon @till_lindemann_official

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 3 Июл 2019 в 12:04 PDT



Напомним, именно Линдеманну приписывают отцовство младшей дочери Лободы. По этому поводу музыканты не давали никаких комментариев. Лобода и Линдеманн познакомились летом 2017 года на фестивале "Жара" в Баку, после этого их часто видели вместе. В частности, именно немецкий рокер забирал Лободу из больницы после того, как ей удалили камень из почки в октябре 2018 года.

