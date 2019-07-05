Тилль Линдеманн приехал в Киев на разборки с Лободой?

Новый пост Потапа в микроблоге вызвал множество подозрений.
Tillas Lindemannas
© Itar-Tass / Scanpix

Лидер группы немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, возможно, приревновал певицу Светлану Лободу и прилетел в Киев для серьезного разговора.

Ранее Лобода на своей странице в Instagram публиковала совместные фото с артистом балета Константином Гордиенко, который снимался в ее новом клипе. На одном из снимков певица целует его в щеку.

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Вскоре певец Потап в своем микроблоге поделился совместной фотографией с Линдеманном, сделанной в Киеве. Подписчики артиста предположили, что лидер Rammstein прилетел на "разборки" из-за Лободы.

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#honeymoon @till_lindemann_official
Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 3 Июл 2019 в 12:04 PDT


Напомним, именно Линдеманну приписывают отцовство младшей дочери Лободы. По этому поводу музыканты не давали никаких комментариев. Лобода и Линдеманн познакомились летом 2017 года на фестивале "Жара" в Баку, после этого их часто видели вместе. В частности, именно немецкий рокер забирал Лободу из больницы после того, как ей удалили камень из почки в октябре 2018 года.

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