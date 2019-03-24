The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Поклонников предупредили, что на службе в церкви смогут присутствовать только семья и близкие друзья умершего, но аудиотрансляцию церемонии можно будет услышать через динамики, которые установят перед храмом.

Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс 4 марта. Ему было 49 лет. Как позднее объявил в инстаграме лидер The Prodigy Лиэм Хоулетт, Флинт покончил с собой. Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники писал, что причиной самоубийства музыканта стало расставание с женой.