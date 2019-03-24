The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта, умершего в начале марта. Прощание с музыкантом пройдет 29 марта в городе Брейнтри, где была основана The Prodigy. Фанатов пригласили выстроиться вдоль пути следования траурной процессии и почтить память Флинта.
„The Prodigy“ pasirodymas „Positivus“ festivalyje
© Darius Damulis

Поклонников предупредили, что на службе в церкви смогут присутствовать только семья и близкие друзья умершего, но аудиотрансляцию церемонии можно будет услышать через динамики, которые установят перед храмом.

Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс 4 марта. Ему было 49 лет. Как позднее объявил в инстаграме лидер The Prodigy Лиэм Хоулетт, Флинт покончил с собой. Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники писал, что причиной самоубийства музыканта стало расставание с женой.

Медуза
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