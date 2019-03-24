Поклонников предупредили, что на службе в церкви смогут присутствовать только семья и близкие друзья умершего, но аудиотрансляцию церемонии можно будет услышать через динамики, которые установят перед храмом.
Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс 4 марта. Ему было 49 лет. Как позднее объявил в инстаграме лидер The Prodigy Лиэм Хоулетт, Флинт покончил с собой. Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники писал, что причиной самоубийства музыканта стало расставание с женой.
The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны...
Виктория Боня потратила на день рождения дочери в Монако больше 13 тысяч евро (2)
Семь лет назад Виктория Боня впервые стала мамой....
"Я отошел в сторонку": Галкин сделал заявление о Пугачевой (3)
В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату....
Бывший коллега Меган Маркл рассказал о ней всё (1)
До титула герцогини Сассекской Меган Маркл была...
Из-за фальшивой любви к Началовой после похорон разгорелся скандал (2)
Трагедия Юлии Началовой обнажила старую как мир...
TOP новостей
Главизбирком Литвы заканчивает утверждать результаты муниципальных выборов (3)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) в воскресенье...
Главизбирком Литвы признал, что кандидат в мэры Мажейкяй подкупала избирателей
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в...
В Сейме Литвы предлагают увеличить социальные стипендии аж на 9,5 евро в месяц (26)
В Сейме Литвы предлагают немного увеличить социальные...
Глава МИД Беларуси: на переговорах затрагивалась тема Путина во главе Союзного государства (42)
Тема того, что Владимир Путин после 2024 года может...