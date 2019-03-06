Британская группа The Prodigy отменила концерты после самоубийства вокалиста Кита Флинта. Соответствующее объявление появилось в официальном сообществе в Facebook.
„The Prodigy“ pasirodymas „Positivus“ festivalyje
© Darius Damulis

"В связи с трагической смертью Кита Флинта все предстоящие концерты будут отменены незамедлительно", — сказано в сообщении группы.

5 марта сообщалось, что Флинт рассказывал о намерении совершить самоубийство в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году. Он заявил, что убьет себя, когда жизнь ему надоест. "Я просто хочу оглянуться назад и понять, что прожил полноценную жизнь. Вот и все", — утверждал он.

Статьи по теме:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт  (3)

О смерти Кита Флинта стало известно 4 марта. Тело певца нашли в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Лиам Хоулетт из The Prodigy заявил, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Отмечалось, что вокалист совершил суицид на фоне раздела имущества из-за развода с супругой японкой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.

Начав как танцор, Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Его певческим дебютом стал трек Firestarter — первый сингл коллектива, который занял лидирующую позицию в чарте UK Singles Chart.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

The Prodigy отменили все концерты

Британская группа The Prodigy отменила концерты после...

ФОТО: Худоба Ольги Бузовой пугает ее поклонников

Российская телеведущая и певица опубликовала в...

"Ох, и секси!": Тина Кароль восхитила поклонников новым образом

Тина Кароль восхитила поклонников новым элегантным...

"Вылили тонны грязи": Валерию затравили за поддержку Зеленского (18)

Недавно известная певица рассказала в Instagram о своем...

Пять мифов и правда о Лайме Вайкуле в преддверии 65-летнего юбилея (7)

Уже ставшая легендой латвийская поп-звезда Лайма...

TOP новостей

Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (33)

Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...

Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (3)

Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...

Погода: ветер успокоится, но ожидается гололед (1)

В среду утром в Литве будет облачно с прояснениями,...

"Пиар, соломинка и абсурд": в Литве оценили предложение премьера по БелАЭС (62)

Предложение баллотирующегося в президенты Литвы...

Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (51)

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...