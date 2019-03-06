The Prodigy отменили все концерты

"В связи с трагической смертью Кита Флинта все предстоящие концерты будут отменены незамедлительно", — сказано в сообщении группы.
5 марта сообщалось, что Флинт рассказывал о намерении совершить самоубийство в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году. Он заявил, что убьет себя, когда жизнь ему надоест. "Я просто хочу оглянуться назад и понять, что прожил полноценную жизнь. Вот и все", — утверждал он.
О смерти Кита Флинта стало известно 4 марта. Тело певца нашли в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Лиам Хоулетт из The Prodigy заявил, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Отмечалось, что вокалист совершил суицид на фоне раздела имущества из-за развода с супругой японкой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.
Начав как танцор, Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Его певческим дебютом стал трек Firestarter — первый сингл коллектива, который занял лидирующую позицию в чарте UK Singles Chart.
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